Ex-ORF-Technikdirektor Götzhaber wird neuer Kärntner ORF-Stiftungsrat

Der langjährige frühere ORF-Technikdirektor Michael Götzhaber wird vom Land Kärnten künftig in den ORF-Stiftungsrat entsandt. Er folgt damit auf den langgedienten Siegfried "Siggi" Neuschitzer, der diese Funktion seit dem Jahr 2009 ausübte, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag nach einer Sitzung der Kärntner Landesregierung.

Er habe mit Neuschitzer gesprochen, der in dieser "wichtigen Funktion viele positive Ergebnisse für Kärnten erreicht hat", erklärte Kaiser - er sei mit ihm übereingekommen, ihn nicht mehr als Stiftungsrat zu verlängern, sondern "die Perspektive des nächsten Jahrzehntes" ins Auge zu fassen. Deshalb sei die Wahl auf Götzhaber gefallen, der jahrelang als Technischer Direktor in Wien fungiert hatte: "Er bringt also immense Erfahrung und Kenntnis des ORF mit und weiß, welche hohe Bedeutung die Regionalität hat", so Kaiser.