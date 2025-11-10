Eurovision Song Contest: ORF-Chef Weißmann macht sich für Israels Sender stark

Heikle Mission in Israel für ORF-Generalintendant Roland Weißmann: Am Wochenende traf er zusammen mit Vertretern des öffentlich-rechtlichen Senders Israels, KAN, zu Gesprächen mit Präsident Isaac Herzog zusammen. Noch immer gibt es hinter den Kulissen ein Ringen um die Teilnahme am Eurovision Song Contest im Mai 2025 in Wien, auch wenn eine zunächst angesetzte Abstimmung über den Ausschluss abgesagt worden ist. Schon fünf Mitgliedssender der Vereinigung der Europäischen Öffentlich-Rechtlichen (EBU könnten eine neue beantragen. „Keine Rechtfertigung für den Ausschluss“ Am weltgrößten Gesangsevent, dem ESC, nehmen eigentlich nicht Länder, sondern die jeweiligen öffentlich-rechtlichen Sender teil. Die Entscheidung über die Teilnehmer liegt bei den Mitgliedern der EBU, auch wenn der ORF der diesjährige Veranstalter ist.

Der ORF wie auch KAN setzen sich für die Teilnahme des israelischen Öffentlich-Rechtlichen am Eurovision Song Contest. Zuletzt hatten Länder wie Spanien, Irland und Slowenien Bedenken bis hin zu Boykottüberlegen geäußert. Weißmann verteidigte nun in einer gemeinsamen Erklärung erneut eine Teilnahme: „Der Song Contest feiert nächstes Jahr sein 70-jähriges Jubiläum, und Israel ist ein integraler Bestandteil davon.“ Alle EBU-Regeln werden eingehalten Und der Geschäftsführer von KAN, Golan Yochpaz, hob hervor: „Es gibt keine Rechtfertigung für den Ausschluss Israels. KAN hält sich stets an alle EBU-Regeln und wird dies auch in Zukunft tun.“ Im September hatte noch der niederländische Sender Avrotros wegen Werbekampfangen Manipulationsvorwürfe erhoben und u. a. auch damit seine Boykottdrohung untermauert. Die EBU stellte allerdings klar, dass kein Verstoß vorlag, die Regeln aber zu überprüfen wären.