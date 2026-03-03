Die Berlinale war für die heimische Filmbranche künstlerisch ein großer Erfolg – mit zwölf Teilnahmen, zwei Filmen im Hauptwettbewerb, gekrönt von einem Silbernen Bären für Sandra Hüller, die Hauptdarstellerin in Markus Schleinzers Film „Rose“. Auch auf der finanziellen Front wollte Kultur- und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) seine Berlinreise dazu nützen, positive Stimmung zu verbreiten. Die Beiziehung von Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn hatte den Effekt, dass sich nun auch ein Regierungspartner grundsätzlich zur Erschließung neuer Geldquellen bekannt hat.

Konkret geht es Babler um eine Streamingabgabe, neuerdings „Investitionsbeitrag“ genannt. Damit sollen spätestens 2027 die Mittel für die Filmförderung (z.B. ÖFI+ für heimische Kinofilme) wieder erhöht werden.

„Wir sind jetzt im Februar so weit, dass wir in die politische Koordinierung gehen können“, zeigte sich der Vizekanzler optimistisch. Zu optimistisch – wie sich nun herausstellt. Aus dem Kulturministerium erfuhr der KURIER, dass es nun doch wieder eine Verzögerung gibt, bis den Koalitionären ein Entwurf vorgelegt werden könne. Erst frühestens Ende März sei damit zu rechnen. Marktanalyse Der Grund: Man habe mit dem Finanzministerium entschieden, davor eine Marktanalyse zur wirkungsorientierten Folgenabschätzung zu machen. Diese ist verpflichtender Teil von Gesetzesentwürfen. Im Koordinierungsprozess wäre sie noch nicht zwingend, im Bundeshaushaltsgesetz heißt es nur: „So früh wie möglich“. Warum man via Babler Mitte Februar noch ein früheres Zieldatum genannt hatte, dazu hält man sich im Ministerium bedeckt. Eine gewisse Verstimmung über die Verzögerung ist aber vernehmbar. Verstimmt zeigt man sich wiederum im Wirtschaftsministerium, dass ihm letzte Woche bei der Pressekonferenz der Vienna Film Commission der schwarze Peter zugeschoben wurde. Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) sagte mit Blick aufs Wirtschaftsministerium: „Ich hoffe, dass der Koalitionspartner ÖVP, an dem es hängt, das jetzt aufnimmt und anerkennt, welchen Impact die Filmwirtschaft hat.“ Das Wirtschaftsministerium sagt dem KURIER, es hänge am Kulturministerium. Es sei „Hausaufgabe“ des „fachlich und legistisch zuständigen“ Ressorts, den Entwurf zu erarbeiten. „Dies ist in den letzten zwölf Monaten nicht geschehen, wurde jedoch mehrmals angekündigt, zuletzt bei der Berlinale vom Herrn Vizekanzler.“