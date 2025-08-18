Ein "Duell um die Geld": Nächste Runde im Ringen um ProSiebenSat.1

Es ist – analog zum grammatikalisch nicht korrekten Showtitel – ein „Duell um die Geld“ bei ProSiebenSat.1 (P7S1). Der italienische Medienkonzern Media For Europe (MFE) will die Mehrheit in der deutschen Mediengruppe, zu der in Österreich Puls4 und ATV zählen. Gegenspieler ist die Medienholding PPF aus Tschechien. Die Erben des Milliardärs Petr Kellner wollen ihren Anteil auf bis zu 29,99 Prozent verdoppeln, um ein Gegengewicht zu den Erben des Milliardärs und Politikers Silvio Berlusconi zu bilden. Nach Ablauf der Annahmefrist am 13. August ist die Richtung klar: MFE hält nun knapp 43,6 Prozent der Anteile an der Senderkette aus Unterföhring bei München, wie gestern bekannt wurde. MFE hatte sein Angebot zuletzt auf insgesamt knapp acht Euro je Aktie erhöht (gestern lag der Kurs bei vergleichsweise hohen 7,92 Euro) - bezahlt wird in bar und in MFE-Aktien. PPF hatte 7,00 Euro in bar geboten, erhöhte sein Angebot aber nicht mehr. Damit kam man aktuell nur auf 18,4 Prozent, obwohl Investor General Atlantic sein komplettes Aktienpaket an die Tschechen verkaufte. Laut der MFE-Offerte würde P7S1 mit 1,85 Milliarden Euro bewertet.

Nachfrist läuft Von der Höhe der Anteile hängt ab, wie stark MFE ins operative Geschäft des ertragsschwachen, hoch verschuldeten Konzerns eingreifen und wie stark es den Sparkurs durchsetzen kann. Heute beginnt eine zweiwöchige Nachfrist, um über die nötigen 50 Prozent zu kommen. Eine Komplettübernahme kam zuletzt nicht infrage. Man wolle „eine klare Richtung“ geben, „die auf einer gemeinsamen Vision beruht“, sagte Vorstandschef Pier Silvio Berlusconi. Ihm schwebt ein paneuropäischer Medienkonzern gemeinsam mit den eigenen Privatsendern in Italien und Spanien vor, um US-Streaming-Riesen wie Netflix und Disney+ Paroli zu bieten. RTL-Chef Thomas Rabe sagte Anfang August: „Ich glaube, dass es zwingend weitere Übernahmen, weitere Konsolidierung in Europa geben wird und geben muss“. Erst im Juni hatte RTL angekündigt, den Aboanbieter Sky zu übernehmen. Derzeit prüfen die Kartellbehörden.