Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek spielen dieses ungleiche Duo. Die beiden haben schon in drei Staffeln der Sky-Thrillerserie „Der Pass“ miteinander geglänzt. Dort spielte der Tod auch eine Rolle, aber in der neuen Serie „Drunter und Drüber“ können sie ihre komödiantischen Seiten so richtig ausleben. Auf dem unzweifelhaft in Wien gelegenen Friedhof – gedreht wurde in Hernals – gibt es aber wenig zu lachen. Aufgrund mangelnder Rentabilität soll er mit Jahresfrist geschlossen werden. Daher müssen sich Fink und Wondratschek zusammenraufen, um mit kreativen Methoden die Attraktivität zu heben.

Schräge Momente

Die Tollpatschigkeit Finks und die Kleinkariertheit Wondratscheks, der mit dem Golfwagerl zwischen den Gräbern herumkurvt, sorgen dabei für Chaos und schräge Momente. Unterstützend wirken unter anderem eine Begräbnisgeigerin (Johanna Orsini-Rosenberg) mit Angst vor öffentlichen Auftritten, eine Floristin mit Friedhofsphobie (Ella Lee) und ein Steinmetz (Harald Windisch), der Sprüche wie „Jetzt isser tot!“ eingraviert.

Trotz manch drastischer, schwarzhumoriger Einfälle ist „Drunter und Drüber“ im Großen und Ganzen leichtfüßig und charmant geraten (Regie: Christopher Schier). Gut, dass Amazon Studios die Fahne hochwertiger Streamingkost aus Österreich hochhält.