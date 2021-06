Drehstart für Kölner "Tatort" mit Josef Hader und Robert Stadlober

In Köln sind die Dreharbeiten für den "Tatort – Spur des Blutes" gestartet, wie der WDR am Dienstag mitteilte. Neben Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär als Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk werden Josef Hader und Robert Stadlober in Gastrollen zu sehen sein.

Neuer Fall spielt im Drogenmilieu

Der neue Fall führt die Kölner Ermittler Ballauf und Schenk zu einem Kanal am Stadtrand, wo die Leiche einer jungen Frau gefunden wurde. Die tote 19-Jährige war drogenabhängig und soll ihre Sucht am Straßenstrich finanziert haben. Ihre beste Freundin vermutet, dass ein Freier der Täter sein könnte. Weil mehrere fremde DNA-Spuren an der Leiche gefunden wurden, erweist sich die Suche als schwierig. Ausgerechnet jetzt ist Kriminaltechnikerin Natalie Förster unaufmerksam.

Dreh dauert bis Mitte Juli

Das Buch zum neuen "Tatort" stammt von Arne Nolting und Jan Martin Scharf. Regie führt Tini Tüllmann, die Bildgestaltung übernimmt Ralph Kaechele. Mit dabei sind neben Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte auch Robert Stadlober, Josef Hader, Michael Kind, Doris Plenert, Joachim Foerster, Lea Mornar, Sophie Roeder u. v. a. "Spur des Blutes" wird noch bis Mitte Juli gedreht, zu sehen sein soll der TV-Krimi 2022.