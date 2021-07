"Die geheime Benedict-Gesellschaft": Vier Kids sollen die Welt retten

Es ist ein gefährliches Abenteuer, auf das der schrullige Professor seine vier Schützlinge schicken will. Sie sagen zu – doch schon nach kurzer Zeit an der neuen Schule bekommen Reynie, Sticky & Co erste Zweifel, ob Mr. Benedict ihnen auch die ganze Wahrheit erzählt hat. Denn der vermeintlich böse Schuldirektor und potenzielle Verursacher des „Notstands“ entpuppt sich ausgerechnet als Mr. Benedicts Zwillingsbruder (ebenfalls gespielt von Tony Hale).

„Die geheime Benedict-Gesellschaft“ ist eine nettes, märchenhaftes Jugendabenteuer, das in der liebevollen, farbenfrohen Umsetzung ein wenig an einen Wes-Anderson-Film erinnert. Die vier jungen Hauptdarsteller sind entzückend. Vieles an der Serie ist vorhersehbar, aber dennoch amüsant anzusehen.