Deutsches Fernsehen: ZDF streicht Moderatoren-Jobs

Im ORF waren Abgänge mehrerer prominenter Moderatorinnen zuletzt Grund für Diskussionsstoff. Auch in der deutschen Fernsehbranche mussten nun mehrere bekannte Gesichter ihren Platz räumen.

Änderungen gibt es etwa beim ZDF-Vorabendmagazin "hallo deutschland": Aus dem bisherigen Moderations-Quartett wird ein Duo. Tim Niedernolte (47), Lissy Ishag (47; Titelfoto) und Babette von Kienlin (63) gehen, ab Juli wird Marvin Fischer im Wechsel mit Sandra Maria Gronewald moderieren. "Mit der Reduzierung auf zwei prägende Köpfe erhofft sich das ZDF eine noch höhere Wiedererkennbarkeit für das Format", teilte der Sender dem Medienmagazin dwdl.de mit.

Moderatorin Kienlin erklärte gegenüber RTL, dass das ZDF sie "bereits vor zwei Jahren über diese Umstrukturierung informiert und begleitet" habe. Sie sei "dankbar und fröhlich, dass ich seit 1987 für das ZDF arbeiten darf", so die 63-Jährige. "Und noch bin ich dabei!"

Kündigungen bei RTL

Auch andere Kolleginnen aus der deutschen TV-Branche haben kürzlich ihren Job verloren: Der SWR trennte sich erst vor wenigen Tagen von Laura Knöll, die 34-Jährige moderierte den "Tigerenten Club". RTL hatte Ende des Vorjahres angekündigt, aufgrund von Sparmaßnahmen rund 600 Stellen zu streichen. Der Sender stellte etwa seine bisherigen Morgenmagazine und Sendungen wie "Gala" ein, davon waren auch die Moderatorinnen Annett Möller und Annika Lau betroffen.