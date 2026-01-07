Aus für "Prominent" und "Gala": RTL News streicht 230 Stellen

Bei RTL News fallen rund 230 Arbeitsplätze beim angekündigten Stellenabbau bei RTL Deutschland weg. Das teilte der Sender mit. Insgesamt sollen im Konzern rund 600 Arbeitsplätze gestrichen werden. VIP- und People-Themen werden künftig unter der Marke „Exclusiv“ gebündelt, die ab Jänner 2026 sieben Tage die Woche bei RTL ausgestrahlt werden soll. Die Magazine „Gala“ bei RTL und „Prominent“ bei Vox sowie das Shortformat „#VOXStimme“ werden eingestellt. Zudem planen RTL und ntv ab Frühjahr 2026 ein gemeinsames Morgenprogramm von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr. In diesem Zusammenhang gehen die Sendungen „Punkt 6“, „Punkt 7“ und „Punkt 8“ in dem neuen Format auf.

Laut der Pressemitteilung sind die Maßnahmen Teil einer Neuausrichtung von Marken, Programmen und Abläufen. Ziel sei es, journalistische Qualität zu stärken, redaktionelle Kräfte digital effektiver einzusetzen und die publizistische Schlagkraft in einer digitalen Medienwelt zu sichern. In der Primetime soll sich RTL News verstärkt auf investigative Formate wie „Team Wallraff“ und „stern investigativ“ sowie das Magazin „Extra“ konzentrieren. Vorgesehen ist außerdem ein zentraler Newsroom in Köln mit einem Pendant in Berlin.