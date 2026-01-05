Parteimedien, KI-Schlamm und ORF-Wahl: Das bringt das Medienjahr 2026

Von Georg Leyrer

„Bittere Tränen“ prophezeite mein Kollege Thomas Trenkler an dieser Stelle jüngst den Kulturschaffenden angesichts der heuer zu erwartenden Sparmaßnahmen in dem Bereich. In der Medienbranche sind bittere Tränen schon lange keine Zukunftsmusik mehr.

Sie sind aber auch keine wirkmächtige Gegenmaßnahme gegen die permanente Krise, die, siehe oben, die unsympathische Tendenz zeigt, von Jahr zu Jahr eher verzwickter zu werden. Was also tun?

Interessanterweise tun sich in diesen Herausforderungen auch Marktlücken auf. Der KURIER setzt intensiv auf Regionaljournalismus – auf Berichterstattung, die nahe an die Menschen heranrückt. Aus dem Leben, der unmittelbaren Umgebung zu berichten, das abzuholen, was die Menschen vor ihrer Haustür bewegt, das kann so bald keine KI.

Inseln im KI-Schlamm

Dazu zählt auch ein neues journalistisches Augenmerk darauf, was die Menschen als Menschen bewegt. Da geht es zunehmend um Fragen des Wohlbefindens und auch um Geistes- und Herzensbildung. Wie das neue Gasthaus so ist, wie die Theaterpremiere war, was man tun kann, um die mentale Last zu verringern, was im Kino sehenswert ist – hier Beurteilungsangebote zu setzen, schüttet inhaltliche Inseln auf im Schlamm an KI-Unsinn, der derzeit online überhandnimmt. Diese Inseln in allen journalistischen Bereichen glaubhaft anzubieten, ist das neue Alleinstellungsmerkmal von Qualitätsmedien.

Vor völlig neue Herausforderungen gestellt ist angesichts dessen der Reichweitenjournalismus – durch die Umstellung bei Google und die Konkurrenz durch die Flut an Massenware, die ohne viel Aufwand mit KI zu erstellen ist.

Letztlich bleibt den Menschen die Entscheidung, womit sie ihre Zeit verbringen wollen. Journalismus muss, ohne sich in der Defensive zu sehen, erklären, warum sich sein Konsum mehr lohnt als das endlose Scrollen am Handy.