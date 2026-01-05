Medien

Parteimedien, KI-Schlamm und ORF-Wahl: Das bringt das Medienjahr 2026

FILE PHOTO: Illustration shows Google logo
Der nächste ORF-General wird im August gewählt. Zugleich verschärft sich erneut die Frage, wie sich Redaktionen online finanzieren sollen.
Von Georg Leyrer
05.01.26, 09:26
2026 wird, so wie jedes Jahr seit einem Vierteljahrhundert, ein entscheidendes Jahr für die Medien. Damit ist weniger die ORF-Wahl gemeint, die bei aller Bedeutsamkeit für den kleinen heimischen Medienmarkt trotz der lautstarken politischen Begleitmusik doch nur ein lokales Randphänomen ist. Vielmehr sehen sich die Medien vor drei wirklich großen Herausforderungen: der KI-Umstellung bei Google, der Zuspitzung der Glaubwürdigkeitsdebatte durch KI-Fakes und der ungünstigen Gemengelage aus schwindenden Ressourcen und zunehmenden politischen Attacken.

Ein neuer, eventuell alter Chef für den ORF

Am 11. August wird der Chefsessel am Küniglberg neu besetzt, eventuell mit dem derzeitigen Chef Roland Weißmann. Oder auch nicht. Die Wahl des ORF-Generals ab 2027 wird aber, wie immer, vor allem ein Polittheater: Der vermeintlich entpolitisierte ORF wird politisch besetzt. Laut einer Nebenabsprache zum Koalitionsvertrag darf die ÖVP den ORF-Generaldirektor sowie Direktoren für Finanzen und Technik vorschlagen, die SPÖ jene für Programm und Radio. Ob es so kommt, wird am Koalitionsklima und den Kandidaten liegen. Gewählt wird dann vom Stiftungsrat, dessen Mitglieder in politischen Freundeskreisen organisiert sind. Die FPÖ, diesmal nicht selbst im Spiel um die Macht, wird gegen die Politisierung, die Gebühren und alles Weitere wettern – das sind immer schwierige Monate für den öffentlich-rechtlichen Sender. Kandidaten für den obersten Job gibt es einige, dass sie mehr oder weniger alle abwinken, heißt nichts: Der Job ist, trotz des hohen politischen Drucks, heiß begehrt. Die nächste Führung sieht unruhigen Zeiten entgegen: Der ORF muss sparen, und die bei allen Umfragen führende Partei hat sich seine Dezimierung auf die Fahnen geheftet.

Medienförderung sucht nützliche Reformen

Die schlechten Nachrichten aus dem heimischen Medienbereich mit Kündigungswellen von Print bis Privat-TV werden auch 2026 nicht abreißen. Etwa 1000 Journalistinnen und Journalisten sind derzeit arbeitslos gemeldet. Der Hauptgrund für die Misere: Werbegelder fließen zunehmend an die großen US-Konzerne und nicht mehr an die Medien. Wie man dem gegensteuern kann, will Medienminister Andreas Babler (SPÖ) evaluieren: Das Förderwesen soll auf Basis einer wissenschaftlichen Analyse erneuert, in der Struktur einheitlicher gestaltet und treffsicherer gemacht werden. Wie immer bei Mediendebatten, werden auch die Regierungsinserate thematisiert. 2026 sollen über eine neue Vertriebsförderung und ein „Meine-Zeitung-Abo“ für junge Menschen mehr Geld – etwa 50 Millionen – an die Medien fließen.

Eine neue Hürde für die Finanzierung der Medien

Die ohnehin schon große Herausforderung, nicht mehr mit Print, sondern online die eigene Redaktion zu finanzieren, wird 2026 noch größer. Geld gibt es online einerseits durch Abos, andererseits durch Werbung. Damit Letztere belastbare Summen abwirft, brauchen die Medien Online-Reichweite, sprich: möglichst viele Seitenaufrufe. Ein nennenswerter Prozentsatz dieser Aufrufe wird dadurch erzielt, dass Artikel in der Onlinesuche gefunden und dann aufgerufen werden. Nun aber stellt(e) Google sein Angebot grundlegend um: Die Suchmaschine spuckt nicht mehr nur Links zu Ergebnissen aus, sondern KI-Zusammenfassungen dessen, was gesucht wird. Der Nutzer findet also bereits bei Google jene Info, die er gesucht hat, und klickt nicht mehr weiter. Das verändert das Finanzierungsgefüge erneut. Große Medienanbieter in den USA und Europa haben bereits KI-Unternehmen geklagt, da diese ihre Rechercheergebnisse ohne Vergütung nutzen.

Rivian Autonomy and AI (artificial intelligence) Day in Palo Alto, California

Jeder macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt

Ein Trend wird sich weiter verschärfen: Viele Menschen suchen zunehmend nur jene Nachrichten, die ins eigene Weltbild passen (siehe Punkt 5). Somit ziehen sich immer weitere Kreise von der Herausforderung zurück, die die notwendigerweise oftmals ambivalent bleibenden Qualitätsmedien darstellen. Dieser demokratiepolitisch brandgefährliche Rückzug in den eigenen Meinungszirkel, Symptom einer polarisierten Gesellschaft, wird von den Sozialen Medien befördert. Und der flächendeckende Einsatz von KI wird hier alles erneut durchschütteln: KI-gefälschte Bilder, Videos und Audioaufnahmen werden dazu benützt werden, die Glaubwürdigkeit von Medien weiter in Zweifel zu ziehen.

Politiker arbeiten an den Medien vorbei

Die politischen Extreme haben eine Sicht bis weit in die Mitte hinein durchgesetzt: dass nicht die Qualitätsmedien, sondern die eigene Parteisicht „objektiv“ sei und alles andere „Zensur“ und „Meinungsmache“. Parteimedien werden zunehmend ein Sammelbecken all jener, die sich von einem neutralen Diskurs verabschieden wollen. Dass die Medien finanziell zu kämpfen haben, verändert auch das Verhältnis zwischen Politik und vierter Säule – nicht zugunsten der Medien.

++ THEMENBILD ++ ORF / FPÖ-TV / MEDIEN
