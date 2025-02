Das wäre nichts für "Dr. McDreamy": Die Serie "Krank Berlin" auf AppleTV+

Krankenhausserien? Das hat man doch schon oft genug gesehen. Da gibt es in der Regel ein paar strahlend sympathische Ärztinnen und Ärzte, die in Windeseile die kniffligsten medizinischen Rätsel lösen und denen sämtliche Herzen auf der Station zufliegen. Die neue Serie „Krank Berlin“ (zu sehen bei AppleTV+) bietet da ein ganz schönes Kontrastprogramm zu „Grey’s Anatomy“ & Co.