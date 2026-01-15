CNBC startet mit Investor aus Österreich deutschsprachigen TV-Sender
Der globale Finanz- und Wirtschaftsfernsehsender CNBC plant ab Anfang 2027 eine deutschsprachige Multimediaplattform für Wirtschafts- und Finanznachrichten samt eigenem TV-Kanal.
Geboten werden soll eine globale Wirtschaftsberichterstattung mit starkem regionalem Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Starten soll "CNBC DACH" Anfang 2027, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heißt.
Die redaktionellen Aktivitäten würden aus Frankfurt, Zürich und Wien gesteuert, heißt es in der Aussendung weiters. Ergänzend seien Standorte in Berlin und München geplant.
Sitz der Gesellschaft in Wien
Hinter dem Projekt steht neben der zum US-Konzern Versant gehörenden Marke CNBC das neu gegründete Unternehmen "C-DACH Business News Holding GmbH" mit Sitz in Wien, der eine exklusive 10-Jahres-Lizenz zur Etablierung der Mediaplattform CNBC DACH gewährt wurde.
Gesellschafter ist Alexander Schütz, Mitgründer und CEO von C-Quadrat, in Österreich am Exxpress beteiligt und dem breiten TV-Publikum von "2 Minuten 2 Millionen" bei Puls4 bekannt.
Frage der Glaubwürdigkeit
Weitere Joint-Venture-Partner sind Benjamin Lakatos (Executive Chairman und Mehrheitsgesellschafter der Schweizer MET Group) sowie der Medienunternehmer Rusmir Nefic, der laut Kleine Zeitung in Schladming lebt und CNN und Bloomberg am Balkan etabliert habe.
"Der einzige Weg, Erfolg zu haben, ist auf spezielle Interessen zu setzen – wie eben die Wirtschaft“, sagte Nefic der Zeitung. Und zu Vorbehalten gegenüber US-Medien in der Trump-Ära meinte er: "CNBC und CNN sind die führenden Wirtschafts-Medienmarken, ihre Glaubwürdigkeit ist unangetastet. Umgekehrt gedacht: Ohne die Glaubwürdigkeit von CNBC und deren Art Journalismus zu betreiben wäre das Dach-Projekt gar nicht möglich."
