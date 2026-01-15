CNBC startet mit Investor aus Österreich deutschsprachigen TV-Sender

Der globale Finanz- und Wirtschaftsfernsehsender CNBC plant ab Anfang 2027 eine deutschsprachige Multimediaplattform für Wirtschafts- und Finanznachrichten samt eigenem TV-Kanal. Geboten werden soll eine globale Wirtschaftsberichterstattung mit starkem regionalem Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Starten soll "CNBC DACH" Anfang 2027, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heißt.

Die redaktionellen Aktivitäten würden aus Frankfurt, Zürich und Wien gesteuert, heißt es in der Aussendung weiters. Ergänzend seien Standorte in Berlin und München geplant. Sitz der Gesellschaft in Wien Hinter dem Projekt steht neben der zum US-Konzern Versant gehörenden Marke CNBC das neu gegründete Unternehmen "C-DACH Business News Holding GmbH" mit Sitz in Wien, der eine exklusive 10-Jahres-Lizenz zur Etablierung der Mediaplattform CNBC DACH gewährt wurde.