"Mrs. Doubtfire" trifft auf Football-Comedy: "Chad Powers" bei Disney+

Acht Jahre sind seit dem unrühmlichen Karriere-Aus von Russ Holliday vergangen: Da hat der gefeierte Quarterback das Finale der Football-Meisterschaft in den Sand gesetzt und vor lauter Ärger den Vater eines schwerkranken Buben am Spielfeldrand verprügelt, der samt Rollstuhl umgekippt ist. Weil das alles vor laufenden Kameras stattgefunden hat, ist Russ bald „unbeliebter als Bin Laden“.

Seit dem Vorfall versucht er sich einzureden, dass er mit seinem neuen Lebensweg im Reinen sei: Ohne seine Auszeit vom Sport hätte er schließlich nie bei „The Masked Singer“ mitgemacht. Oder seine Krypto-Freunde kennengelernt. In Wahrheit nagt der ruinierte Ruf an Russ – und als er eines Tages an einem Filmplakat zu „Mrs. Doubtfire“ vorbeifährt, beschließt er, sich mit Perücke und aufgeklebtem Gesicht noch einmal bei einem kleinen Verein zu bewerben.