Neu bei Google: So machen Sie den KURIER zu Ihrer bevorzugten Quelle

Seit Ende April 2026 bietet Google in der klassischen Google-Suche die Möglichkeit, Medien und anderen Webseiten als sogenannte "bevorzugte Quellen" festzulegen. Mit diesem neuen Feature können Google-Nutzer in Zukunft stärker selbst darüber bestimmen, welche Inhalte in ihren Suchergebnissen angezeigt werden sollen.

Sobald Sie den KURIER in der Google Suche als "bevorzugte Quelle" festlegen, werden Ihnen häufiger die neusten KURIER-Nachrichten in ihren Suchergebnissen angezeigt.

So legen Sie in Google ihre bevorzugten Quellen fest

Wenn Sie den KURIER als bevorzugte Quelle festlegen möchten, müssen Sie nur auf diesen Link klicken und einen Haken im Feld bei kurier.at setzen. Wichtig: Sie müssen in Ihren Google-Account eingeloggt sein.

Alternativ können Sie direkt in den Google-Suchergebnissen ihre bevorzugten Nachrichtenquellen festlegen: