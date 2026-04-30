Neu bei Google: So machen Sie den KURIER zu Ihrer bevorzugten Quelle
Seit Ende April 2026 bietet Google in der klassischen Google-Suche die Möglichkeit, Medien und anderen Webseiten als sogenannte "bevorzugte Quellen" festzulegen. Mit diesem neuen Feature können Google-Nutzer in Zukunft stärker selbst darüber bestimmen, welche Inhalte in ihren Suchergebnissen angezeigt werden sollen.
Sobald Sie den KURIER in der Google Suche als "bevorzugte Quelle" festlegen, werden Ihnen häufiger die neusten KURIER-Nachrichten in ihren Suchergebnissen angezeigt.
So legen Sie in Google ihre bevorzugten Quellen fest
Wenn Sie den KURIER als bevorzugte Quelle festlegen möchten, müssen Sie nur auf diesen Link klicken und einen Haken im Feld bei kurier.at setzen. Wichtig: Sie müssen in Ihren Google-Account eingeloggt sein.
Alternativ können Sie direkt in den Google-Suchergebnissen ihre bevorzugten Nachrichtenquellen festlegen:
- Öffnen Sie die Google-App auf ihrem Smartphone oder die klassische Google Suche in ihrem Browser.
- Suchen Sie bei Google nach einem aktuellen Nachrichtenthema, das Sie interessiert.
- Suchen Sie in den Google-Suchergebnissen nach den aktuellen Schlagzeilen.
- Klicken Sie auf das Icon mit einer Karte mit einem kleinen Stern neben dem Wort "Schlagzeilen" (siehe Screenshot unten).
- Suchen Sie nach dem Namen eines Mediums.
- Klicken Sie das Medium in der aufscheinenden Liste an, um es zu ihren bevorzugten Quellen hinzuzufügen.
So folgen Sie dem KURIER auch auf Google Discover
Google bietet Nutzerinnen und Nutzern seit Kurzem die Möglichkeit, Inhalte in Google Discover noch gezielter zu personalisieren. Mit der Funktion "Folgen" können Sie Medien auswählen, deren Beiträge Ihnen häufiger angezeigt werden. Sobald Sie dem KURIER in Ihrem personalisierten Google-Discover-Feed folgen, werden Ihnen häufiger Regionalnachrichten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie Inhalte aus Bereichen wie Sport und mehr angezeigt, die Ihren Interessen entsprechen.
Anleitung für Android-Smartphones
So folgen Sie Quellen in Google Discover mit ihrem Android-Handy:
- Öffnen oder downloaden Sie die Google-App für Android.
- Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.
- Öffnen Sie die Google-App (Achtung, nicht die Chrome-App) oder wischen Sie auf dem Startbildschirm ihres Android-Smartphones nach links, um Ihren Google-Discover-Feed zu öffnen.
- Suchen Sie im Feed nach einem Beitrag des KURIER und tippen Sie auf den Button „Folgen“.
Anleitung für Iphones
So folgen Sie Quellen in Google Discover mit ihrem iOs-Handy:
- Öffnen oder downloaden Sie die Google-App für iOs.
- Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.
- Öffnen Sie die Google-App (Achtung, nicht die Chrome-App).
- Suchen Sie im Feed nach einem Beitrag des KURIER und tippen Sie auf den Button „Folgen“.
Was ist Google Discover?
Discover ist ein personalisierter Feed in der Google-App, der Nutzerinnen und Nutzern Inhalte anzeigt, die zu ihren Interessen passen. Angezeigt werden unter anderem Nachrichtenartikel, Videos und Blogbeiträge. Nutzer können Discover aktiv steuern, indem sie bestimmten Themen oder Medien folgen oder Inhalte ausblenden.
Die Auswahl basiert auf Faktoren wie Suchverlauf, besuchten Websites, Standort und individuell gewählten Themen.
Der Feed erscheint aktuell im deutschsprachigen Raum nur auf mobilen Geräten, etwa in der Google-App oder auf Android-Smartphones.
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