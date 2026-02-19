„Banksters“ auf HBO Max: Nach dem Freistoß kommt die Polizei

Den Freistoß darf er noch schießen, dann wird Yusuf (Eren M. Güvercin, „Mozart/Mozart“) vom Fußballplatz abgeführt und direkt in den Verhörraum gebracht. Der Vorwurf: Der auszubildende Bankangestellte soll mehrfachen Bankraub begangen haben. Und stellt sich nun eine Frage: Hat ihn einer seiner Komplizen verpfiffen?

Die Ausgangslage in „Banksters“, der ersten deutschen Eigenproduktion des Streamers HBO Max, ist vielversprechend. Dass das Bankwesen ein lohnender Schauplatz ist, haben etwa „Bad Banks“ und „Industry“ bewiesen. Und welch kriminelles Serien-Potenzial sich in Kinderzimmern findet, ist spätestens seit „How To Sell Your Drugs Online (Fast)“ bekannt. In „Banksters“ (Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann, bekannt für „4 Blocks“) werden zwischen Hausaufgaben und Spielsachen jedoch keine Drogen, sondern bündelweise Geldscheine versteckt.