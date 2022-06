"Arabella"-Geschäftsführer Wolfgang Struber wird RTR-Chef

Die Suche nach der Besetzung für einen der Topjobs in der heimischen Medienbranche hat ein Ende: Medienministerin Susanne Raab hat am Freitag bekannt gegeben, wer den millionenschweren Fachbereich Medien in der Rundfunk - und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) leiten wird. Die Auswahl einer vierköpfigen Kommission sei auf Radio-Arabella-Geschäftsführer Wolfgang Struber gefallen, ließ das Ministerium wissen. Raab sei dem Vorschlag der Auswahlkommission gefolgt.

Erfahrung hervorgestrichen

Als besonders relevante Entscheidungskriterien seien von der Kommission Strubers langjährige Erfahrung als Geschäftsführer eines Medienunternehmens, umfassende kaufmännische Erfahrung sowie die ausgeprägte Fähigkeit, zwischen verschiedenen Interessensgruppen vermitteln zu können, hervorgestrichen worden, heißt es. Der mehrstufige Auswahlprozess wurde begleitet durch das Beratungsunternehmen Deloitte.

Früher Bestgereihter nicht eingeladen

Im Vorfeld gab es Misstöne zu der Suche. So wurde der bei der vormaligen Neubesetzung unter Medienminister Thomas Drozda bestgereihte Kandidat, Sebastian Loudon, nicht einmal zum Hearing eingeladen. Deloitte verwies dabei auf die Auswahlkommission.