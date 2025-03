In einem Statement vom März 2024 verwies Pölsler darauf, dass die gegen ihn vorgebrachten Vorwürfe "sehr lange zurück" liegen würden, teilweise mehr als 15 bzw. 20 Jahre. Der auch auch durch seine "Polt"-Filme bekannte Regisseur ließ verlauten: "Ich möchte prinzipiell festhalten, dass ich bei allen meinen Filmen im Ringen um die höchste Qualität meiner Filme am Drehort in manchen Situationen sicherlich in der Vergangenheit mitunter zu heftig, zu emotional und zu laut gegenüber manchen SchauspielerInnen und Teammitgliedern reagiert habe." Er unterstrich aber, dass er danach meistens das Gespräch gesucht und sein Bedauern zum Ausdruck gebracht habe. Auch mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, die in der NDR-Doku zu Wort kamen, wollte er das Gespräch suchen und die Geschehnisse aufarbeiten und sich entschuldigen.