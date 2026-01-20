70. Song Contest: Dreimal Vorglühen mit Barbara Schöneberger im ORF

Mit dem Showtriplett "Wir sind Song Contest" bestreitet der ORF das Aufwärmen für die größte Musikshow der Welt, den Eurovision Song Contest. Unterhaltungsallzweckwaffe Barbara Schöneberger begrüßt dabei in ORF 1 prominente Gäste aus dem ESC-Universum, lässt vergangene Ausgaben Revue passieren und klärt das eine oder andere ESC-Geheimnis: Warum war Österreich beim ersten Song Contest nicht vertreten? Was ist aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geworden? Wie oft gab es Flitzer beim Song Contest?

Der Auftakt zum Showtriplett am 24. April lautet "70 Jahre größte Musikshow der Welt". Am 1. Mai heißt das Motto "Österreichs emotionalste Momente". Und am 8. Mai gibt es "Die erfolgreichsten Hits und Helden". Legenden und Hits Zu den Gästen, die Barbara Schöneberger begrüßt, gehören John und Jenny Jürgens, Johnny Logan oder Felix Neureuther. In jeder der drei Shows kommt eine der Contest-Legenden und singt ihren Hit, während heimische Stars wie Pizzera & Jaus, Folkshilfe oder Beatrice Egli Coverversionen großer ESC-Hits zum Besten geben. Das Publikum ist dann bei einem ESC-Quiz gefordert, in dem als Preis Finaltickets locken.