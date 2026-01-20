70. Song Contest: Dreimal Vorglühen mit Barbara Schöneberger im ORF
Mit dem Showtriplett "Wir sind Song Contest" bestreitet der ORF das Aufwärmen für die größte Musikshow der Welt, den Eurovision Song Contest. Unterhaltungsallzweckwaffe Barbara Schöneberger begrüßt dabei in ORF 1 prominente Gäste aus dem ESC-Universum, lässt vergangene Ausgaben Revue passieren und klärt das eine oder andere ESC-Geheimnis: Warum war Österreich beim ersten Song Contest nicht vertreten? Was ist aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geworden? Wie oft gab es Flitzer beim Song Contest?
Der Auftakt zum Showtriplett am 24. April lautet "70 Jahre größte Musikshow der Welt". Am 1. Mai heißt das Motto "Österreichs emotionalste Momente". Und am 8. Mai gibt es "Die erfolgreichsten Hits und Helden".
Legenden und Hits
Zu den Gästen, die Barbara Schöneberger begrüßt, gehören John und Jenny Jürgens, Johnny Logan oder Felix Neureuther. In jeder der drei Shows kommt eine der Contest-Legenden und singt ihren Hit, während heimische Stars wie Pizzera & Jaus, Folkshilfe oder Beatrice Egli Coverversionen großer ESC-Hits zum Besten geben. Das Publikum ist dann bei einem ESC-Quiz gefordert, in dem als Preis Finaltickets locken.
ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Das ist Programm für Song-Contest-Fans und alle, die es noch werden wollen. In diesen drei Shows feiern wir das Musikspektakel in all seinen Facetten und zeigen, was für ein verbindendes und mitreißendes Event der ESC ist und wie unglaublich er sich in den vergangenen 70 Jahren entwickelt hat. Die perfekte Startrampe also in Richtung Song Contest – und mit Barbara Schöneberger und ihren Gästen wird die Zeit bis zum großen Event noch einmal versüßt.“
Wer bei „Wir sind Song Contest“ im Publikum dabei sein möchte, kann sich ab 21. Jänner Tickets für die Aufzeichnung sichern.
Kommentare