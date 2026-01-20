Medien

70. Song Contest: Dreimal Vorglühen mit Barbara Schöneberger im ORF

Barbara Schöneberger moderiert mit "Wir sind Song Contest" der Shows zur Weltshow
Von „Merci, Chérie“ bis „Satellite“ und Stars wie Johnny Logan: Mit einem Show-Trio "Wir sind Song Contest" stimmt der ORF ab 24. April auf den ESC ein.
Mit dem Showtriplett "Wir sind Song Contest" bestreitet der ORF das Aufwärmen für die größte Musikshow der Welt, den Eurovision Song Contest. Unterhaltungsallzweckwaffe Barbara Schöneberger begrüßt dabei in ORF 1 prominente Gäste aus dem ESC-Universum, lässt vergangene Ausgaben Revue passieren und klärt das eine oder andere ESC-Geheimnis: Warum war Österreich beim ersten Song Contest nicht vertreten? Was ist aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geworden? Wie oft gab es Flitzer beim Song Contest?

In Rekordzeit ausverkauft: Mega-Ansturm auf ESC-Tickets

Der Auftakt zum Showtriplett am 24. April lautet "70 Jahre größte Musikshow der Welt". Am 1. Mai heißt das Motto "Österreichs emotionalste Momente". Und am 8. Mai gibt es "Die erfolgreichsten Hits und Helden". 

Legenden und Hits

Zu den Gästen, die Barbara Schöneberger begrüßt, gehören John und Jenny Jürgens, Johnny Logan oder Felix Neureuther. In jeder der drei Shows kommt eine der Contest-Legenden und singt ihren Hit, während heimische Stars wie Pizzera & Jaus, Folkshilfe oder Beatrice Egli Coverversionen großer ESC-Hits zum Besten geben. Das Publikum ist dann bei einem ESC-Quiz gefordert, in dem als Preis Finaltickets locken.

Song Contest: Conchita lässt den Phönix liegen

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Das ist Programm für Song-Contest-Fans und alle, die es noch werden wollen. In diesen drei Shows feiern wir das Musikspektakel in all seinen Facetten und zeigen, was für ein verbindendes und mitreißendes Event der ESC ist und wie unglaublich er sich in den vergangenen 70 Jahren entwickelt hat. Die perfekte Startrampe also in Richtung Song Contest – und mit Barbara Schöneberger und ihren Gästen wird die Zeit bis zum großen Event noch einmal versüßt.“

Wer bei „Wir sind Song Contest“ im Publikum dabei sein möchte, kann sich ab 21. Jänner Tickets für die Aufzeichnung sichern.

