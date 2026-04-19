100 Jahre Queen: TV-Schwerpunkt zum Geburtstag von Elizabeth II.

Mit 21 Jahren versprach die ausgebildete Automechanikerin bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt, ihr ganzes Leben dem Dienst an ihren Untertanen zu widmen. Elizabeth II. war das am längsten amtierende Staatsoberhaupt, sieben Jahrzehnte lang gehörte sie zu den meistgefilmten und fotografierten Frauen der Welt. Einen Blick in private Aufnahmen der 2022 verstorbenen Regentin gewährt heute (Sonntag, 19. April) die Doku „So wie ich es sehe“ (23.05, ORF 2) – nur einer von vielen TV-Programmpunkten anlässlich des 100. Geburtstags von Elizabeth II.

Bereits in der Früh (9.08 Uhr, ORF 2) ist „Die Queen in Wien“ zu sehen – Werner Horvath begibt sich darin auf die Spuren der Monarchin, die 1969 mit ihrem Staatsbesuch Österreich in Aufregung versetzte.

Live-Sendung

Auch der Montag steht im ORF ganz im Zeichen der royalen Familie: Um 20.15 Uhr zeigt ORF 2 die Live-Sendung „100 Jahre Queen Elizabeth II.“, durch die Susanne Höggerl und Patrick Budgen führen. Zu Gast sind die Adelsexperten Ansgar Gersmann und Marion Nachtwey, dazu gibt es eine Live-Schaltung nach London.