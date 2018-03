Erneut Verwirrung um ORF-Bildtext

In der Vorwoche war ein manipulierter ORFIII-Screenshot in den sozialen Medien aufgetaucht, in dem FPÖ-Ministerin Beate Hartinger-Klein im Rahmen der Raucherdebatte im Parlament als "Gesundheitsministerin" unter Anführungszeichen gesetzt wurde. Politiker fast aller Couleurs und auch ein Krone-Journalist fielen auf die Fälschung herein.