Martha Argerich: Wenn Kammermusik zum Ereignis wird

Der Titel „Fokus Martha Argerich“, wie der Musikverein den Schwerpunkt nennt, den er der Pianistin gewidmet hat, bekommt eine andere Dimension, wenn sie an den Tasten loslegt.

Die 1941 geborene Musikerin ließ im Finale ihrer Konzertreihe nicht den geringsten Zweifel aufkommen, wer bei ihr den Ton angibt. Mit ihrem über die Jahrzehnte bewährten künstlerischen Partner, dem Cellisten Mischa Maisky, eröffnete sie den Beethoven-Block ihres hochkarätig besetzten Kammermusikkonzerts. Bereits zu Beginn der zweiten Cello-Sonate in g-Moll war jede Diskussion darüber, welches Instrument den Vorrang hat, obsolet. Maisky musizierte bedächtig und machte mit Innigkeit so manche Intonierungsschwäche wett.