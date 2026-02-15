Philharmonischer Goldklang mit Andris Nelsons im Musikverein

Von Susanne Zobl

In der letzten Februarwoche beginnen die Wiener Philharmoniker ihre Tournee in den USA. Der Dirigent Andris Nelsons, dem im Musikverein ein Schwerpunkt gewidmet ist, begleitet sie.

Dem 1978 geborenen Letten ist das Orchester seit über 15 Jahren verbunden. Ihre Programme führen sie wie bei jeder Reise zuvor in Wien auf. Beim nächsten Abonnement-Konzert mit dem Pianisten Lang Lang Bartóks 3. Klavierkonzert und Mahlers „Erste“. Im Musikverein gab Mozarts „Linzer“ Symphonie, KV 425, den Auftakt.