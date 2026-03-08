Marin Alsop, junge Talente und ein pinker Stab für Gleichheit

Das Webern Symphonie Orchester, der Klangkörper der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, ist jetzt auch in den USA bekannt. Marin Alsop wurde dazu von Pop-Sängerin Pink anlässlich ihres Dirigats im Musikverein am 8. März, dem Weltfrauentag, in der Kelly Clarkson Show auf NBC interviewt.

Mit „Restless Ocean for Orchestra“ der Britin Anna Clyne gab sie mit den Studierenden einen furiosen Auftakt, als sie diese mit wogenden Streicherpassagen und Vokalisen aufwallen ließ. Mit Alban Bergs „Drei Orchesterstücken“ leitete sie die Sieger-Komposition der Alban-Berg-Stiftung von Ingi Kim ein. „Mukgo“ (stille Kontemplation) für Violine und Kammerorchester bewegt sich in gewisser Hinsicht auf Bergs Spuren, ohne diesen zu kopieren. Der Geiger Josef Špaček brachte beim Solo-Part sein Instrument intensiv zum Vibrieren, umgeben von zischendem Klangnebel. Komponist Ingi Kim nahm den Preis und den gerechtfertigten Jubel entgegen.