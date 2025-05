Die Titelfigur wird in Wien von der Niederländerin Nienke Latten interpretiert. "Sie ist so unfassbar inspirierend", freute sich die 29-Jährige über ihre historische Rolle, die ihr die Gelegenheit gebe, sich einer Figur wie einer Freundin zu nähern.

Männerquartett gestaltet die Frauensolistin

Habsburg-Historikerin Katrin Unterreiner ist als Beraterin ins Projekt involviert. Ansonsten steht hinter dem Musical über die Kaiserin ein reines Männerquartett aus den beiden Textern Jonathan Zelter und Thomas Kahry ("Spatz und Engel") sowie den beiden Komponisten Dieter und Paul Falk, ihres Zeichens Vater und Sohn. "Das Unkomplizierte, mit dem eigenen Vater zu arbeiten: Es ist herrlich ehrlich", hob Sohnemann Paul die Vorteile hervor.

Die Regie gestaltet Alex Balga, der sich an den langen Prozess der Gestaltung erinnerte. "Wir arbeiten ziemlich lange an einer Uraufführung - in diesem Fall fünf Jahre." Aber dank der Leidenschaft aller Beteiligten lohne sich dies. Der Theatermacher verspricht eine Umsetzung des historischen Stoffes mit modernem Ansatz: "Ich will Bilder erzeugen, die das Publikum nie mehr vergessen wird." Dafür hat Balga unter anderen Choreograf Jonathan Huor an Bord, der soeben für die tänzerische Umsetzung des Eurovision Song Contest von Basel mitverantwortlich zeichnete. Adel bleibt eben unter sich.