"Manta, Manta" dürfte Teil 2 bekommen - mit Schweiger und Ruland

Ein deutscher Kultfilm der Neunziger könnte nun eine Fortsetzung bekommen. Die Bild-Zeitung berichtet, über Informationen zu verfügen, dass die Constantin Film den zweiten Teil von "Manta, Manta" 2023 in die Kinos bringen will. Demnach soll noch dieses Jahr gedreht werden. Offenbar bisher unter Geheimhaltung: Der Arbeitstitel soll „Untitled Til Schweiger Project“ heißen.

Die u.a. von Bernd Eichinger produzierte Action-Komödie von 1991 war so etwas wie die filmische Quintessenz der Prolo-Autotuning-Kultur der Neunziger Jahre. Til Schweiger spielte den Autofreak Bertie, Tina Ruland dessen Freundin, Friseurin Uschi. Beide sollen laut Bild bei der Fortsetzung an Bord sein, ebenso Michael Kessler als Klausi. "Manta, Manta" hatte 1992 in Deutschland etwa 1,2 Millionen Kinobesucher und 11,48 Mio. Fernsehzuschauer bei seiner Erstausstrahlung auf RTL.