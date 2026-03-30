Manowar-Gitarrist Ross "The Boss" Friedman gestorben

Martialisches Auftreten, Lederkluft, Schwerter: Mit diesem Image wurde die Band Manowar in den 1980er Jahren zum Inbegriff des so genannten True Metal.

Für den Gitarristen Ross "The Boss" Friedman (im Bild oben ganz rechts) war die Zeit in der Band, die er mit dem ehemaligen Pyrotechniker Joey DeMaio gegründet hatte, aber nur eine Station in einer langen Karriere. Der aus der New Yorker Bronx gebürtige Musiker blieb in der Metal-Szene aktiv, bis bei ihm die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), eine schwerwiegende, fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, diagnostiziert wurde. Die Krankheit führt zu einer fortschreitenden Lähmung, die im Extremstadium auch die Atemfunktionen betrifft.