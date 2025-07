Mit 66 Jahren: Maler Herbert Brandl ist verstorben

Der österreichische Maler Herbert Brandl , der in den 1980ern mit den "Jungen Wilden" den Markt eroberte, ist tot. Er verstarb am Sonntag im Alter von 66 Jahren, wie der Galerist Helmut Reinisch der APA einen Bericht der Presse am Montag bestätigte.

Von Bergpanoramen und über den Tod

Brandls Schaffen war von großformatigen Bergpanoramen, pastosen Farb-Explosionen und düsteren Meditationen über den Tod geprägt. Zuletzt waren Brandl im Jahr 2020 sowohl im Kunsthaus Graz als auch im Belvedere 21 große Personalen gewidmet.

Brandl wurde am 17. Jänner 1959 in Graz geboren und studierte ab 1978 an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien u.a. bei Peter Weibel.