Madonna überraschte mit Konzert am Times Square

Mitten im Trubel von Manhattan ist am Donnerstagabend plötzlich Madonna auf die Bühne getreten. Neben alten Klassikern gab es bei dem kurzfristig angekündigten 15-minütigen Gratiskonzert am New Yorker Times Square auch einen Vorgeschmack auf ihr neues Album.

Zahlreiche Fußgänger und Fans versammelten sich Medienberichten zufolge, um dem Gratisauftritt zu lauschen. Neben bekannten Hits wie "Hung Up" und "I love New York" von ihrem Album "Confessions on a Dance Floor" aus dem Jahr 2005 performte Madonna im pinkfarbenen Korsett, silbernen Stiefeln und mit blauer Brille auch Songs aus ihrem neuen Album "Confessions on a Dance Floor: Part II", das am 3. Juli erscheinen soll. Es ist das erste Album der 67-Jährigen seit rund sieben Jahren.