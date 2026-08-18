Madonna schlägt Swift bei Nominierungen für MTV Video Music Awards

Popveteranin Madonna erhielt am Dienstag die meisten Nominierungen für die MTV Video Music Awards (VMA) - vier Jahrzehnte, nachdem die Sängerin von „Material Girl“ die Veranstaltung mit einem für Schlagzeilen sorgenden Auftritt bekannt gemacht hatte. Madonna erhielt elf Nominierungen für die VMA-Verleihung im nächsten Monat. Damit übertraf sie die neun Nennungen von Taylor Swift.

Beide Musikerinnen besitzen bereits mehrere VMA-Trophäen. Madonna erhielt ihre erste 1986, als ihr der „Video Vanguard Award“ für ihre Pionierarbeit für Musikvideos verliehen wurde. 1987 gewann sie den Preis für das beste weibliche Video für „Papa Don't Preach“ und hat im Laufe ihrer bisherigen Karriere insgesamt 20 VMAs eingefahren.

Madonnas Auftritt 1984 machte die Show bekannt

Ihr Auftritt bei den ersten MTV Video Music Awards im Jahr 1984 schuf einen der ikonischsten Momente der Show. Madonna betrat damals die Bühne in einem Brautkleid, das mit einer „Boy Toy“-Gürtelschnalle verziert war, und räkelte sich lasziv auf dem Boden, während sie „Like a Virgin“ sang. Sie sprengte damit die Grenzen dessen, was damals im Kabelfernsehen als zulässig galt.