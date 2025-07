"Macbeth" von Salvatore Sciarrino bei den Salzburger Festspielen

Von Helmut Christian Mayer

„Macbeth“: Da denkt man in erster Linie an Shakespeare und Verdi. Diese musikalisch höchst erfolgreiche Produktion dieses schwarzen Musikdramas (UA 1847) aus dem Vorjahr wird bei den heurigen Salzburger Festspielen auch wiederaufgenommen. Aber 150 Jahre später zeigte Salvatore Sciarrino (1947 in Palermo geboren) den großen Mut, sich erneut auf das Drama von Shakespeare einzulassen und auch das Libretto selbst zu verfassen. Dabei hielt er sich stark an den Text des Urhebers, komprimierte diesen gegenüber Verdi aber immens und erzählt die Geschichte in „drei Akten ohne Namen“ auf ganz eigene Weise.

Jetzt ist das 2002 in Schwetzingen uraufgeführte Musikdrama, bei dem es in erster Linie um das Innere der beiden Hauptfiguren geht, im Rahmen der „Ouverture spirituelle“ bei den Festspielen in der vollen Kollegienkirche konzertant zu erleben.