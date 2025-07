"Die letzten Tage der Menschheit": Der von den Medien befeuerte Krieg

Karl Kraus erzählt die Geschichte vom Untergang in 220 Szenen an 137 Schauplätzen; die über 1.000 Figuren sprechen die unterschiedlichsten Dialekte. Und der Herausgeber der Fackel schaute nicht nur dem Volk aufs Maul: Er verwertete Zeitungsartikel, Verordnungen, Korrespondenzen, Propagandamaterial et cetera. „Die letzten Tage“ sind eine monströse Collage – und gilt ob der enormen Fülle als nahezu unaufführbar. Paulus Manker bewies mit seiner opulenten, auf historisches Flair bedachten Umsetzung 2018 in Wiener Neustadt und in den folgenden Jahren das Gegenteil.