Vertonte Gefühlswelten von Lucy Dacus

Lucy Dacus ist eine US-amerikanische Indie-Rock-Musikerin und Sängerin. Neben ihren Soloaktivitäten agiert sie noch an der Seite von Phoebe Bridgers und Julien Baker in der Band Boygenius. Dieses gerne als Supergroup bezeichnete Trio gewann 2024 bei der Grammy-Award-Verleihung drei Preise für sein Debütalbum „The Record“.

Kürzlich hat die im US-Bundesstaat Virginia aufgewachsene und mittlerweile in L. A. lebende Musikerin ein neues Soloalbum veröffentlicht. Es heißt „Forever Is A Feeling“ und liefert einen Einblick in das Privatleben einer bald 30-Jährigen. Ihre vertonten Gefühlswelten klingen dieses Mal orchestraler, softer als sonst. Dabei vermisst man zwar hin und wieder Ecken und Kanten, raue Töne, emotionale Ausbrüche an der Gitarre. Aber in Sachen Songwriting macht Dacus wieder einmal sehr viel richtig. Da wäre die mit Beserlschlagzeug gereichte und ergreifend schöne Ballade „Big Deal“. Oder das Liebeslied „For Keeps“.