Gemischte Platte: Wunsch und Lucy Dacus

Auf dem dritten Album blickt die US- Rockmusikerin zurück auf ihrer Jugend in Richmond, Virginia. Das ist jene ultrakonservative Gegend, in der man es als Frau, die Frauen liebt, nicht einfach hat. Lucy Dacus lebt natürlich längst woanders und rechnet nun mit dem ab, was ihr lange Zeit die Luft zum Atmen genommen hat. Diese Vergangenheitsbewältigung gießt sie in wunderschöne Songs, in denen die Gitarre gerne schweigt und dafür der Synthie übernimmt. Lucy Dacus kann aber auch noch ordentlich rocken. Gute Dame!