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Rolando Villazon als Lucio Silla.

© APA/BARBARA GINDL

Kultur
01/25/2013

Lucio Silla

© Bild: APA/BARBARA GINDL

FOTOPROBE SALZBURGER MOZARTWOCHE 2013: "LUCIO SILL

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© Bild: Matthias Baus/Mozartwoche

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© Bild: Mozarteum/Matthias Baus

Pressefotos, honorarfrei…

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| Stand: 01/25/2013, 16:43