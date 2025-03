Liu Jiakun erhält Pritzker-Preis 2025

Der chinesische Architekt Liu Jiakun erhält den Pritzker-Preis 2025, die weltweit renommierteste Auszeichnung für Architektur. Die heuer zum 47. Mal vergebene Ehrung ist mit 100.000 US-Dollar (95.557 Euro) dotiert. Das teilte die Jury am Dienstag in Chicago mit.

Jiakun beließ es jedoch nicht bei der Kritik, sondern schafft auch selbst ein vielgestaltiges Œuvre, das sich nicht auf ein architektonisches Genre begrenzt. Er plante Museen, akademische Einrichtungen, öffentliche Räume aber auch schlichte Einkaufszentren. Jiakun verwendet in seinen eigenen Arbeiten alte Materialien wie Bambusschalungen für den eingesetzten Beton oder Ziegel in alter Bearbeitungsform, die er "Rebirth Bricks" nennt. Auf deren Konstruktion kam er nach einem Erdbeben, als er aus dem entstandenen Bauschutt die neuen Ziegel erschuf.

Diese fanden Verwendung etwa beim Einkaufszentrum West Village in Chengdu. Aber auch das Luyeyuan-Steinskulptur-Museum, das Shuijingfang Museum mit alten chinesischen Dachformen oder das monumentale Uhrenmuseum in Jianchuan stammen aus dem Büro Jiakuns. Dieses war mit seinen Entwürfen bereits wiederholt bei der Architekturbiennale in Venedig zu sehen.