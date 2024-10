Künstliche Intelligenz gegen Mensch: Die Auflösung zum Literaturexperiment

Die Geschichte, die dann abgedruckt wurde, schrieb Claude.ai, ein Start-up aus dem Umfeld von ChatGPT. Auch hier klappte es nicht auf Anhieb. Nach einigem Hin und Her lautete der Prompt, der inklusive vorhergehender Debatten mit der KI zum Ziel führte: „Bitte schreibe eine Kurzgeschichte für mich. Sie soll komplex sein. Sie soll nicht kitschig sein. Sie soll im Stil eines deutschsprachigen erfolgreichen Suhrkamp-Autors geschrieben sein. Sie soll 1000 Wörter lang sein. Das Thema: Eine Souffleuse verliert ihren Job wegen Künstlicher Intelligenz.“ Aber auch hier mussten wir in weiteren Debatten noch mit zusätzlichen Angaben zum Inhalt und zur Länge des Textes nachschärfen.

Wisser selbst, sagt er, war „gefasst“: „Man sieht daran, welche Art von Texten die Maschine imitieren kann – und was sie nicht kann. Das ist letztlich das Gute an unserem Versuch.“ Er habe in seiner Erzählung „mit ganz simplen Sätzen gearbeitet und auf Adjektive so gut wie völlig verzichtet. Der ganze Text kommt sehr klar daher.“ Die KI wiederum ist gut darin, einzelne Sätze zu formulieren, „gute Aphorismen. Aber die können alles heißen – oder halt auch nichts.“

Auffällig beim Text der KI sei der häufige Einsatz von Fremdwörtern – „und diese hanebüchenen Vergleiche: ,Erinnerungen steigen auf wie Blasen in einem Moorbad.’ Das erinnert mich an die berühmte Doktorarbeit einer Ministerin mit ihren Seepocken.“

Mehr Widerstand

Die Entwicklung am Buchmarkt „zeigt, dass Lesen und Texte Verstehen auch mit einer gewissen Schulung zu tun hat“, es da aber einen „Verfall“ gäbe, gegen den Verlage und Medien „mehr Widerstand leisten“ müssten.

Und man beobachtet eine Änderung in der Lektüre-Bewertung: Phänomene wie BookTok – ein florierender Bereich auf TikTok, in dem Bücher in Kurzvideos empfohlen werden – verweben Bücher direkt mit den eigenen Emotionen. „Die erzählen dann ausführlich, wie viel sie geweint haben, wie sehr es sie berührt hat“, sagt Wisser. „In der Literatur gibt es kein Absolutes“, betont er. „Es gibt unsere Literaturgeschichte, die immer weniger wert wird. Letztendlich muss jeder sich überlegen, wie er bewertet.“ Dass das nunmehrige KI-Experiment auf so großes Interesse gestoßen ist, sei „gut. Und ich glaube auch nicht, dass die Literatur verschwindet. “

Aber dass die KI dann doch schon so nah dran ist am menschlichen Autor – hat er nicht doch Angst, dass die KI den Autoren den Job oder zumindest ihren Platz am eh schon überspannten Buchmarkt abspenstig macht? „Dazu muss man sagen: Text ist nicht alles“, sagt Wisser. Der Autor spiele „im kapitalistischen Verkaufsprozess eine relativ kleine Rolle“: Er erhält vom Preis eines Buches „zehn, zwölf Prozent, da könnte man in anderen Bereichen mehr sparen“.

Hat sich das Experiment für ihn ausgezahlt – oder war es mehr bitter als schön? „Nein“, sagt Wisser mit einem Schmunzeln, „es war mehr schön als bitter. Und ich werde in Zukunft mehr Vergleiche schreiben. Das auf jeden Fall.“