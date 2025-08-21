„Liebe findet uns“: Kitsch hat wieder Hochsaison

Tragische Liebesgeschichten stehen derzeit hoch im Kurs. Vergangene Woche lief auf Netflix „My Oxford Year“ an, diese Woche auf Amazon „Liebe findet uns“. Die Filme sind überraschend ähnlich, vor allem der Grund, warum die Liebesgeschichte tragisch ist. Letzterer basiert auf dem gleichnamigen Roman von J.P. Monninger. Regie führt Dramenspezialist Lasse Hallström ("Chocolat").

Die US-Amerikanerin Heather (Madelyn Cline), die mit ihren Freundinnen auf Europareise ist, lernt in einem Zug Jack (K.J. Apa) kennen. Der hatte sich einfach über ihr in die Gepäckablage gelegt. Obwohl sie sehr unterschiedlich sind – sie liebt das Planen, er lässt sich treiben – verlängert sie ihre Reise, um mit ihm die Stationen aus dem Tagebuch seines Urgroßvaters zu besuchen. Am Flughafen lässt Jack Heather stehen, obwohl er ihr versprochen hat, mit ihr nach New York zu gehen. Sie weiß nicht, dass er Krebs hat und seine knapp bemessene Zeit weiterhin "on the road" verbringen will.