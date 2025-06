Gänzlich andere Töne schlug BAC an. Der in Äthiopien geborene und in Villach aufgewachsene 19-Jährige begeisterte mit seinem "Schmuse-Rap", durchaus nicht abwertend gemeint, und entschleunigten Popsounds. Es wurde mitgesungen und getanzt zu einem perfekten Sound für einen Sommertag an der Donau. Letzteres passte auch zu Rosmarin: Funk mit Soulstimme, bisweilen veredelt mit Saxofon, war beim Auftritt der deutschen Band aus Kassel angesagt und wurde entsprechend gut angenommen.

Trauriges Schwitzen mit Mira Lu Kovacs

Mira Lu Kovacs war bereits bei der ersten Ausgabe des Lido Sounds auf der Bühne, damals mit My Ugly Clementine. Am Samstag präsentierte sie ihr Solo-Album "Please, Save Yourself". Das Festival in Linz sah sie dafür bestens geeignet, wie sie im APA-Gespräch meinte: "Die Bandbreite ist hier sehr groß. Es geht sich vieles aus, es ist nicht nur ein Genre, es wird nicht nur eine Zielgruppe angesprochen. Deswegen gehen sich auch meine Projekte gut aus."

Das neue Material hat Kovacs bereits ausgiebig live erprobt. Aber: "Festivals sind immer etwas Anderes - vor allem mit dem Projekt, das meinen Namen trägt, weil es ruhiger ist und mehr Intimität erzeugt. Ich habe aber geschaut, dass ich die allzu beruhigten Nummern eher auslasse." Also wurde ihre Setlist den Gegebenheiten eines Open Airs etwas angepasst? "Ja, aber es ist immer noch sad, trauriges Schwitzen ist das heute. Ich kann mich ja nicht verbiegen, nur weil Sommer, Strand, Donaulaune ist. Das will ja auch keiner. Da habe ich großes Vertrauen in das Lido-Publikum, dass es sich sehr offen zeigt für Momente." Das wurde belohnt: Mira Lu Kovacs zauberte mit ihrer Band intime Atmosphäre mit wunderschönen Liedern in den heißen Nachmittag.