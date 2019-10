Leonardo da Vinci-Jubiläumsschau in Paris: Es geht wieder um Kunst

Leonardo, der Maler

Im Bereich der Kunstgeschichte, um den es nun endlich gehen soll, wollen die Kuratoren Vincent Delieuvin und Louis Frank hervorheben, dass Leonardo da Vincis Werk bei all seinen vielfältigen Facetten nicht um die Technik oder die Wissenschaft, sondern um die Malerei kreiste: Sie sei ihm ein Mittel gewesen, um zu erkunden, was die Welt zusammenhält und was hinter den Erscheinungen steckt. Leonardos Interesse für Anatomie und Mechanik sei ebenso im Dienste dieses Erkenntnisinteresses gestanden wie sein Bestreben, Menschen im Bild durch Bewegung, Licht und Schatten lebendig wirken zu lassen. Dass er die Kunst als eine "göttliche Wissenschaft" sah, beweise auch seine Technik des "sfumato", mit der es Leonardo auf einzigartige Weise gelang, mithilfe von Farbschleiern Atmosphäre im Bild zu kreieren.

Die Kuratoren wollen auch mit der Idee aufräumen, dass Leonardos Kunst sich je nach seinem Aufenthaltsort änderte. Von der Lehrzeit in Florenz über seine Zeit als Hofmaler der Grafen Sforza in Mailand, über seine spätere Florentiner Zeit bis zum Lebensabend in Frankreich zieht die Ausstellung daher die Idee einer konstanten künstlerischen Entwicklung, die eines zum Ziel hatte: Eine bisher ungekannte Freiheit.