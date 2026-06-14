Leitungsteam der Wiener Philharmoniker wiedergewählt

Das Leitungsteam der Wiener Philharmoniker wurde bei der ordentlichen Hauptversammlung des Orchesters für weitere drei Jahre wiedergewählt. Als Vorstand fungiert weiterhin Daniel Froschauer (Primgeiger), Geschäftsführer bleibt Michael Bladerer (Kontrabassist) und Kassier Bernhard Hedenborg (Cellist). Sie treten damit ihre vierte Funktionsperiode an. Neu im Team ist hingegen Karl-Heinz Schütz (Soloflötist), der den Vizevorstand übernimmt, teilte das Orchester mit.

Die Führungsspitze sieht in der Wiederwahl durch die Orchestermitglieder am Freitag den "erfolgreichen Kurs der letzten drei Funktionsperioden" bestätigt und darin einen "Auftrag, diesen künstlerisch und wirtschaftlich konsequent und nachhaltig fortzusetzen".