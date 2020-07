Buchbranche blickt optimistisch in die Zukunft

Die deutsche Buchbranche blickt trotz eines leichten Umsatzrückgangs im vergangenen Jahr zuversichtlich in die Zukunft. Erstmals seit zehn Jahren hätten die Buchhandlungen vor Ort ihren Anteil am Umsatz gegenüber dem Online-Handel wieder steigern können, sagte Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, am Mittwoch vor der Eröffnung der Leipziger Buchmesse.

"Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben gezeigt, dass wir es besser können als der Online-Handel, dass wir es besser können als Amazon", so Skipis. Am Abend wird das Frühjahrstreffen der Branche mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung an den rumänischen Autor Mircea Cartarescu eröffnet. Insgesamt präsentieren sich bis Sonntag (15.3.) mehr als 2.200 Aussteller, etwas mehr als im Vorjahr. Darunter sind auch knapp 200 österreichische Verlage (siehe unten).