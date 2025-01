"Pflegestufe 4": Lachen in der letzten Station

Ein überaus spannendes Theaterprojekt hat sich das Theater am Werk in seiner Spielstätte am Petersplatz zur Aufgabe gemacht. Es geht um einen Ort, der nur zu gerne ausgeblendet wird: das Pflegeheim. Für viele ist es die letzte Station des Lebens, für manche auch ein Neubeginn. In „Pflegestufe 4“ kommen vor allem die Betroffenen zu Wort.