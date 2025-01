Die Wunderkammer aus der Dunkelkammer: Albertina modern zeigt Farbfoto-Pioniere

Das Plakatmotiv und Maskottchen der Ausstellung wurde auf den Namen „Hansi“ getauft. Es ist ein grün-gelber Papagei. Besser gesagt: die Fotografie eines Papageis. Oder noch genauer: die Interferenzfarbfotografie eines Papageis, die ein gewisser Richard Neuhauss im Jahr 1899 herstellte.

Die Technik mit dem Zungenbrecher-Namen, das gibt auch Albertina-Fotokuratorin Anna Hanreich zu, ist ziemlich kompliziert. Sie basiert kurz gesagt auf demselben physikalischen Prinzip, das auch einen Ölfilm auf einer Regenlache farbig schimmern lässt – und sie ermöglichte es im Jahr 1891, bis dahin ungekannt leuchtende Farben dauerhaft festzuhalten. In der Schau „True Colors“ in der Albertina modern am Karlsplatz (bis 21.4.) wird das kleine Papageien-Bild in einer Vitrine präsentiert, als Betrachter muss man ein wenig hin- und herwackeln, um die richtige Perspektive zu finden.