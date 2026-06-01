"Ist ein Pianist im Haus?": Klavierspieler springt spontan bei Konzert ein

Am Samstagabend wandte sich Komponist Justin Hurwitz während eines Livekonzerts von "La La Land" im Darling Harbour Theatre in Sydney mit einer ungewöhnlichen Bitte an das Publikum. Nach einer ungewöhnlich langen Pause kehrte der Pianist der Show nicht mehr auf die Bühne zurück. Er sei krankheitsbedingt ausgefallen.

"Ist ein Pianist im Haus? Und zwar einer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten im Blattspiel?", scherzte Hurwitz.

Hinter den Kulissen sei während der Pause bereits Panik ausgebrochen, erzählte der Komponist später dem australischen Guardian. Verzweifelt habe das Ensemble versucht, Ersatz unter lokalen Kontakten zu finden. Potenzielle Kandidaten seien jedoch 15 bis 20 Minuten entfernt gewesen. Hurwitz wusste, dass die Zeit knapp wurde und die Geduld der rund 2.500 Zuschauer nicht unbegrenzt war.

Also suchte er sein Glück im Publikum – und fand es in Form des 21-jährigen Studenten Sterling Nasa. Zunächst habe dieser gezögert. Seine Freundin habe ihn schließlich ermutigt und gewissermaßen für ihn die Hand gehoben.