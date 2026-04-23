Kultur

Dirigent schlug Violinistin bei Konzert Millionen-Geige aus der Hand

Laut Berichten handelt es sich bei dem Instrument um eine Guadagnini im Wert von rund einer Million Euro.
23.04.2026, 12:32

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Frau spielt Geige

Bei einem Konzert der Sinfonia Lahti in Finnland schlug Dirigent Matthew Halls der Solistin Elina Vähälä während des Auftritts das Instrument aus der Hand. 

Laut Berichten handelt es sich um eine Guadagnini im Wert von rund einer Million Euro.

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Dirigent schlug Elina Vähälä Geige aus der Hand

Der Vorfall ereignete sich vorige Woche in Lahti während eines Violinkonzerts des deutschen Komponisten Max Bruch (1838–1920). Bei einer ausladenden Dirigierbewegung traf Halls die Violinistin, das Instrument flog über ihre Schulter und fiel zu Boden; das Orchester wurde daraufhin still.

Nach dem Konzert teilte die Solistin Vähälä mit, das Instrument sei „auf wundersame Weise“ nicht beschädigt worden. "Die Geige wurde vom Geigenbauer Jarkko Niemi eingehend untersucht. Sie weist weder Risse noch Kratzer auf, nichts ist gebrochen. Die Decke war vorsorglich leicht von den Zargen gelöst, um Risse bei plötzlichen Feuchtigkeits- oder Druckschwankungen zu vermeiden. Sie wurde wieder angeklebt," schrieb Vähälä auf Instagram.

Geigen der italienischen Familie Guadagnini neben jenen aus der Werkstatt Stradivari zu den teuersten und berühmtesten der Welt.

Agenturen  | 

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