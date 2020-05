Der Charme der Trockenhaube

Diese Produktion macht Lust auf den nächsten Italien-Urlaub. Am besten in einem verschlafenen Nest, wo es wirklich noch aussieht wie in den 1950er-Jahren, irgendwo in Kalabrien oder auf Sizilien, ja nicht in der Toskana, wo die Macht des Geldes auch optische Spuren hinterließ.

Sven-Eric Bechtolf inszenierte an der Wiener Staatsoper Rossinis „La Cenerentola“, also die berühmte Opernversion vom Aschenbrödel, die sich vom Original primär dadurch unterscheidet, dass es hier einen bösen Stiefvater anstelle der -Mutter gibt. Seine Regiearbeit ist zauberhaft genug für diesen Märchenstoff – wenn etwa die tote Mutter auftaucht, um ihren Brautstrauß auf die Bühne zu werfen, den der Prinz dann dem Aschenbrödel, also Cenerentola, überreicht.

Sie punktet aber vor allem durch einen Kunstgriff: Die Handlung an einem fiktiven italienischen Ort namens San Sogno (zu deutsch: heiliger Traum) anzusiedeln und in die 50er-Jahre zu verlegen.

Impressionen der Oper