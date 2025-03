Kunstmesse „Spark“ geht in die vierte Runde

„Es ist wie eine kuratierte Gruppenausstellung mit Einzelpositionen“, so Jan Gustav Fiedler, Teil des vielköpfigen Kuratoren-Teams. Dieses Jahr sind rund 90 Solopräsentationen von Galerien aus 20 Ländern zu sehen.

Es wird ein breites Spektrum an Gegenwartskunst geboten, renommierte Positionen stehen Newcomern gegenüber. Auch ein breiter Mix an Medien, Digitales auf Bildschirmen, Installationen, Fotografie, Zeichnungen und sowohl abstrakte als auch figurative Malerei sind präsent. „Man sieht die Digitalkunst nicht als Schwerpunkt, sondern sie wird gleichwertig in das kuratorische Konzept mit eingeflochten“, meint Fiedler. Beim Gang entlang der Messestände wird jedoch eines klar: Klassische Malerei dominiert.