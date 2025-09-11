„Parallel Vienna“: Wo die Kunst ein bisschen Wurst ist

Lange Zeit war die Präsentation von Kunst in nüchternen weißen Räumen, sogenannten „White Cubes“, der Standardmodus der Branche. In jüngerer Zeit hat sich die Vorstellung durchgesetzt, dass Kunstwerke davon profitieren, wenn sie auf unebenen Wänden in schlecht beleuchteten Räumen hängen, die früher einmal Büros, Postverteilzentren, Wirtschaftsunis oder Krankenhäuser waren.

Im 13. Bestandsjahr der Messe „Parallel“, die diese Idee in Wien popularisierte, darf man aus kunstkritischer Sicht anmerken, dass sich die Zwischennutzungsästhetik mittlerweile abgenutzt hat. Was aber egal ist, weil die Allianz von Immobilienaufwertung und Eventbranche mit der vor den Augen ambitionierter Kunstschaffender geschwenkten Karotte mit dem Versprechen künstlerischer „Sichtbarkeit“ weiterhin gut funktioniert: 20.000 Personen sollen laut Veranstaltern bis Sonntag auf das Otto-Wagner-Areal kommen, wo die Messe drei Pavillons mit teils etablierter, teils ganz junger Kunst bespielt.