Das Kunstforum in Wien ist Geschichte: Laut Bank Austria kein Fortbetrieb möglich

Das Bank Austria Kunstforum in Wien steht vor dem Aus: "Geänderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen lassen den zukunftsgerichteten Fortbetrieb des Kunstforums nicht zu", ließ die Bank am Montag in einer Aussendung wissen. Es sei keine Verlängerung des Mietvertrags mit Signa zu erzielen gewesen. Weiters wären "für einen zukunftsgerichteten Fortbetrieb zudem zusätzlich hohe Investitionen notwendig, die unter den gegebenen Voraussetzungen nicht umsetzbar sind."