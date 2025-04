NÖKU-Chef Paul Gessl: "Kulturbetriebe werden an den Fixkosten ersticken“

Der Hollabrunner, geboren 1961, nennt das Beispiel Grafenegg: Wäre dort ein Konzertsaal gebaut worden, „der noch so gut und schön gewesen wäre, wäre er immer am Goldenen Saal im Musikverein gemessen worden. Für uns war klar, dass wir etwas setzen müssen, das eine Ergänzung und keine Konkurrenz darstellt. Etwas, das in Wien nicht geboten wird und das die Leute im Sommer suchen.“ Daher entschied man sich für einen Open-Air-Konzertraum, der „in der Architektur, in der Funktionalität und der Akustik mit den Besten der Besten mithalten können musste“.